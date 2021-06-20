Ведущая Леся Никитюк удивила кадрами из гримерки, показав лицо без фотошопа

Начав съемки очередного сезона шоу "Хто зверху?" Леся стала активно делиться новыми кадрами из гримерки и на сцене, показывая, как проходит ее работа с Сергеем Притулой. Не обходится и без юморных моментов, а также историй от самой Никитюк.

В этот раз звезда бурно обсуждила происхождение китового уса в женских корсетах и их натуральность, а в одном видео во время обсуждения даже засветила себя без фильтров, удивив поклонников естественным видом. Хоть и с макияжем, но без фильтров звезда иначе и очень даже естественно.

При этом на фото в профиле Леси она выглядит иначе, что возмутило фанатов, подумавших, будто звезда полностью перекроила себя. Хотя речь шла исключительно о макияже. Причем губы выглядели так, будто их действительно увеличили, а линия контура была сильно изменена.

«Нос и губы сделала сама, ну а волосы доверяю профессионалам» - написала Никитюк под своим постом.

Также в этом же корсете звезда показала себя с другого ракурса. В частности, в одном из эфиров Никитюк появится на телеэкранах в необычном корсете из черного латекса с одной неожиданной "изюминкой".

"Девочки, я никогда не знала, что есть корсеты, оказывается, из китового уса... Вот этот корсет, который уменьшает талию на 10 см, а то и больше, он сделан из китового уса... Это что, киту обстригли усы?.. В общем классная штука, реально - бомба", - поделилась она, покрутившись в мини-наряде.

Напомним, что Никитюк в купальнике отважилась показать себя без фильтров и фотошопа

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