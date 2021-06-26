Известная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала украинцев эффектными образами

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Зажигательная блондинка также активно ведет социальные сети, где за красоткой следят миллионы украинцев.

В этот раз Леся решила показать несколько стильных нарядов. Красотка показала себя сначала в шароварах, танцуя гопак. После этого девушка сменила несколько нарядов, а в итоге появилась в свадебном платье. Из-под него сразу вылез молодой человек, что не смутило Никитюк.

"Это мой лук для "Кто сверху". Смотреть до конца. Жесть. Первый, кто угадает как звать парня на видео - отлайкаю".

Фанаты посмотрели видео десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Ну, богиня, что сказать", "Классная какая", "Леся классная", "Леся, в любом луке огонь", "Как всегда, на позитиве", "Сельская дискотека", "Крутое видео и подборка и концовка - огонь, только фон сдул впечатления".

Напомним, Никитюк засветила свои развлечения с мужчинами

А еще Politeka писала, что Никитюк засветила лицо крупным планом и вспомнила детство

Также Politeka сообщала, что полураздетая Леся Никитюк показала, как собиралась к имениннику Притуле



