Популярная украинская ведущая Леся Никитюк похвасталась своими развлечениями

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Телеведущая настолько популярна, что за ней следят миллионы украинцев в Инстаграм. И девушка старается не разочаровывать фанатов, постоянно делясь интересным контентом.

В новых сторис Леся запечатлена в компании мужчин. Телеведущая сделал фото, держа кусок таранки.

«Шмотки шмотками, а выпить пива с мужиками – святое. Теперь я не леди ле, а леди лящ», - написала телеведущая.

На другом сторис Леся предстала в наряде с погонами.

«За заслуги перед отечественным шоу-бизнесом мне вручили звание старший лейтенант. Мальчик молодой подошел, вручил», - говорит телеведущая.

Ранее мы писали, что 33-летняя Никитюк покрасовалась на ступеньках в коротком светлом платье. Она надела босоножки, которые выгодно подчеркнули ее и без того длинные ноги. Волосы эффектная блондинка оставила распущенными. В таком виде она пришла на празднование дня рождения коллеги.

«Забежала поздравить с днем рождения Сергея Притулу @siriy_ua, но сфоткалась, увидела себя и поняла, что с ним будет следующее фото», - подписала фото звезда.

Напомним, полураздетая Леся Никитюк показала, как собиралась к имениннику Притуле: кадры.

Как сообщала Politeka, Никитюк в экстра-мини козырнула загорелыми ножками на празднике у друга: «Красота неземная».

Также Politeka писала, что Никитюк в мини-топе насмешила новым увлечением в собственном саду: "Перепробовала все...".