Популярная украинская ведущая Леся Никитюк показала свое лицо крупным планом и вспомнила детство
Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.
В нем Никитюк вспомнила, как развлекалась в детстве.
«Когда я была маленькая, то менялась вкладышами от жвачек», - рассказала ведущая.
Она добавила, что сейчас уже выросла, и рассказала о других обменах, которые использует сейчас.
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Кроме того, ведущая поделилась новым снимком. На нем Леся позирует перед камерой крупным планом. Звезда одета в простую белую рубашку. При этом красота ее лица умело подчеркнута макияжем с акцентом на глаза. Никитюк кокетливо поправляет волосы и легко улыбается для фото.
Поклонники ведущей тут же отреагировали на ее пост.
«Такая нежная и женственная», «Прекрасная», «Красота», «Куколка», «Леся - ты красотка», «Боже, вы такая красивая», - пишут люди.
Ранее мы писали, что 33-летняя Никитюк покрасовалась на ступеньках в коротком светлом платье. Она надела босоножки, которые выгодно подчеркнули ее и без того длинные ноги. Волосы эффектная блондинка оставила распущенными.
«Забежала поздравить с днем рождения Сергея Притулу @siriy_ua, но сфоткалась, увидела себя и поняла, что с ним будет следующее фото», - подписала фото звезда.
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