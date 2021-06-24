Популярная украинская ведущая Леся Никитюк показала свое лицо крупным планом и вспомнила детство

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.

В нем Никитюк вспомнила, как развлекалась в детстве.

«Когда я была маленькая, то менялась вкладышами от жвачек», - рассказала ведущая.

Она добавила, что сейчас уже выросла, и рассказала о других обменах, которые использует сейчас.

Кроме того, ведущая поделилась новым снимком. На нем Леся позирует перед камерой крупным планом. Звезда одета в простую белую рубашку. При этом красота ее лица умело подчеркнута макияжем с акцентом на глаза. Никитюк кокетливо поправляет волосы и легко улыбается для фото.

Поклонники ведущей тут же отреагировали на ее пост.

«Такая нежная и женственная», «Прекрасная», «Красота», «Куколка», «Леся - ты красотка», «Боже, вы такая красивая», - пишут люди.

Ранее мы писали, что 33-летняя Никитюк покрасовалась на ступеньках в коротком светлом платье. Она надела босоножки, которые выгодно подчеркнули ее и без того длинные ноги. Волосы эффектная блондинка оставила распущенными.

«Забежала поздравить с днем рождения Сергея Притулу @siriy_ua, но сфоткалась, увидела себя и поняла, что с ним будет следующее фото», - подписала фото звезда.

Напомним, полураздетая Леся Никитюк показала, как собиралась к имениннику Притуле: кадры.

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