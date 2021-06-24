Известная ведущая Леся Никитюк восхитила новым фото в купальнике

33-летнюю звезду многие помнят еще из "Орла и решки". Также Никитюк успела засветиться в таких шоу, как "Хто зверху?", "Le Маршрутка", "Кто против блондинок" и других. Кроме того, Леся активно ведет Инстаграм-блог, радуя почти 4 млн своих подписчиков яркими кадрами из жизни и характерным чувством юмора.

Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Леся Никитюк блеснула фигурой в купальнике. Она позировала со стаканом в руке на фоне огромного цветущего куста розы. При этом купальник напиток и розы были почти одного цвета.

«Видели, девочки, какая у меня рукола?», - шутливо подписала фото звезда.

После такого кадра поклонники Сети не поскупились на комплименты.

«Рукола 🔥🔥🔥, но больше купальник», «И самая красивая Вы!😍», «Руколу руками не трогать», «Красивая рукола», «Вау, красотка», «Красота невероятная», «Такие красивые ноги как у Вас нельзя обрезать в кадре, это грех», «Роза среди роз», «Как можно было так идеально все подобрать по цвету», «Цветок среди цветов», «Леся, тут не только девушки оценивают вашу руколу», «Бомбезная», - пишут в комментариях.

Напомним, Никитюк засветила лицо крупным планом и вспомнила детство: "Когда я была маленькая..."

Как сообщала Politeka, полураздетая Леся Никитюк показала, как собиралась к имениннику Притуле: кадры.

Также Politeka писала, что Никитюк в мини-топе насмешила новым увлечением в собственном саду: "Перепробовала все..."