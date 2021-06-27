Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала себя, поздравив украинцев

Как пишет Politeka.net, Леся является популярной украинской телеведущей. Красотка обожает юмор и часто шутит даже над собой. Звезда активно развивает социальные сети, где делится интересным контентом. И у Никитюк получается, ведь за ней следят миллионы фанатов в Инстаграм и других социальных сетях

На новом видео Леся применила фильтр, который состарил красотку. Женщина с седыми волосами решила поздравить фанатов с днем молодежи:

"С Днем молодежи вас, молодежь".

Фанаты поставили сотни лайков и сразу начали писать комментарии под публикацией:

"Леся, и вас с днем молодежи", "Вас тоже с днем молодежи", "Все понятно, иссякла фантазия", "Лучшая", "Снова Леся зажигает. Красотка даже в таком образе. Спасибо за поздравления".

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