Певица Джамала, приложившая много усилий, чтобы похудеть после вторых родов, обескуражила ярким образом

37-летняя звезда на днях выступала на польском песенном фестивале в городе Жешув. Джамала активно делилась впечатлениями о поездке, а в своем новом посте собрала все самые "живые" снимки из закулисья. На некоторых из них артистка продемонстрировала необычный наряд, в котором спела дуэтом с популярной польской певицей, передает Politeka.net.

Так, похудевшая Джамала появилась в лиловом костюме, состоящем из топа с мега-откровенным декольте и расклешенных брюк с высокой талией, которые безупречно сели, подчеркнув уменьшуюуся в размерах талию звезды. "Изюминкой" образа стал большой объемный цветок на все плечо, крепившийся ремнями к шее.

"Спасибо, Жешув! ❤️ За неожиданные дуэты, за классные колабы, за дождь в день фестиваля (это обязательный ингредиент 😜), за очень и очень теплую встречу. Так быстро пролетело время, и мы должны повторить! Это было незабываемо", - поделилась Джамала.

Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное. Одной из первых пост прокомментировала ведущая Леся Никитюк, отметив хорошую работу стилиста: "Жуйков то любовь😍". Также "лайк" поставил судья из "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво.

"❤️👏красавица моя любимая❤️"; "А кто это был с вами? Я сначала подумала, что Ефросинина. Вы 🔥 - 😂Польская очень популярная певица"; "Самая лучшая!!! 😍❤️"; "Как же Вам идет этот розовый!!!! 💖"; "Несите мне валерьянку 😍", - присоединились к обсуждению другие.

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