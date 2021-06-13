Известная украинская певица Джамала поблагодарила поклонников за хороший вечер

Как пишет Politeka.net, Джамала является популярной украинской певицей, а также актриса. Красотка несколько лет назад даже победила на конкурсе "Евровидение", где презентовала песню "1944". Сейчас красотка активно ведет социальные сети, где делиться интересным контентом.

В этот раз Джамала опубликовала фото и видео со вчерашнего концерта, на которых позировала в сверкающем сценическом костюме нежно розового цвета. Длинные волосы звезды распущены по плечам, а на лице эффектный макияж.

"Классно провели вчера время ⚡️⚡️⚡️🤪", - написала Джамала.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали приятные комментарии:

"Такая красивая", " Ви красуня.😍😍😍❤️❤️❤️🌹🌹🌹 ", "Спасибо, спасибо! Спасибо за прекрасный вечер!!! ", " 🔥 богиня ", "

Яка ж ви гарна😍😍😍 ", "Вчера было круто 🔥🔥🔥 ".

Недавно Джамала опубликовала селфи, на которых позировала среди своих фанатов на концерте. Фото вечером в светесофитов выглядят несовершенными, но Джамала все равно их опубликовала, как важные и дорогие сердцу.

Сообщалось, что украинская певица Джамала умилила поклонников новым семейным фото.

На фото Джамала стоит в саду на фоне цветущих каштанов, держа за руку старшего сыночка Эмира-Рахмана.

Напомним, Джамала показала своих подросших сыновей, младший оказался похож не на родителей

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