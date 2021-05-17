Известная певица Джамала обратилась к украинцам с эмоциональной речью

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу 37-летней звезды в Инстаграм.

«Херсон, спасибо за вчерашний вечер! Был теплый прием и мощная поддержка! Я под большим впечатлением от вас. Особенно ценно, что вы знали все новые песни и подпевали вместе со мной. Хотелось каждого поблагодарить вчера. Обязательно вернусь», - написала она.

Поклонники также остались в восторге и делятся своими впечатлениями, а также благодарят за выступление

«Спасибо Вам за прекрасный и проникновенный концерт! Мы под огромным впечатлением», «Это было просто нечто», «Невероятно! Жизнь потихоньку налаживается!🙌 хочу концерты», «Это было не забываемо», «Смотрела и плакала❤ Так хотелось бы тоже там, мурашки», - пишут в комментариях.

Но Джамала произвела сильное впечатление не только проникновенным выступлением, но и своей внешностью. Еще недавно певица призналась, что хочет сбросить 10 кг. За полтора месяца ей удалось избавиться от 6 кг. Результат восхитил многих.

«Ммм ❤какая похудевшая!! Очень красивая!!😍», «Непревзойденная красавица», «Очень красивая. И волосы красивые», сыплют комплиментами пользователи Сети.

Напомним, что Джамала с малышами на руках взволнованно обратилась к украинцам: "Постоянно переживаю и..."

Как сообщала Politeka, Джамала прогулялась в платье с вырезом, напомнив "Чудо-женщину": "Похожа на Галь Гадот".

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