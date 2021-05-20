Известная певица Джамала показала своих подросших сыновей и затронула один важный вопрос

Как передает Politeka.net, личным фото победительница «Евровидения» поделилась на своей страничке в Instagram.

Как известно, Джамала вышла замуж за своего возлюбленного Бекира Сулейманова 26 апреля 2017 года. 29 ноября того же года она официально сообщила о том, что беременна первенцем. 27 марта 2018 года утром Джамала родила мальчика, которого назвала Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов.

А 19 июня 2020 года у певицы и ее супруга Бекира Сулейманова родился второй ребенок, мальчика назвали Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы. Мальчик родился, по словам Джамалы, точно в прогнозируемый срок. Он довольно крупный: вес в 4 гк 110 г, а рост 56 см.

В новом посте Джамала показала, как ее сыновья выглядят сейчас, чем вызвала настоящий восторг в Сети. При этом она отметила, что сейчас особенно внимательно следит за питанием младшего ребенка.

«Я всегда сначала смотрю на состав продуктов, которые буду давать деткам. Особенно слежу за рационом Селима, ведь малышам до двух лет нужно ограничивать количество сахара. Этот коварный компонент часто прячется в детском питании», - поделилась артистка.

Фолловеры Джамалы умиляются семейному фото.

«Дети просто чудо», «Такие сладкие», «Селим бубочка😍 Эмирка такой уже взрослый, мамочки мои», «маленькие артисты, супер», «Второй сын-копия Дед», - пишут в комментариях.

Отметим, ранее артистка признавалсь, что ей очень повезло с дедушками своиих детей. По словам Джамалы, они у нее - лучшие няньки.

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