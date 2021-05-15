Певица Джамала разбередила публику заявлением и свежими кадрами

Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда опубликовала новые снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала вместе с супругом Сеит-Бекиром Сулеймановым.

Джамала позировала в длинном черном платье, дополнив лук кожаным ремешком и ботинками со шнуровкой на плоской подошве.

В подписи звезда заговорила о важном для нее историческом моменте, раскрыв чуточку свою душу перед публикой.

"Моя семья - главные люди в моей жизни. Люблю заботиться о них и получать поддержку. Спасибо, что всегда рядом со мной 💫 Сегодня буду петь в Херсоне на вечере-реквиеме, посвященном Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Вместе с мужем уже успели положить цветы к памятному знаку. Буду готовиться к выступлению, а вы приходите послушать 🙌🏽 #1944", - говорится в сообщении.

Как известно, песня Джамалы "1944", с которой она победила на "Евровидении 2016", рассказывает о депортации крымских татар. Истории об этом событии певица не раз слышала от своей бабушки, пережившей выселение.

Пользователи кинулись комментировать пост артистки, не скупясь на комплименты: "Милахи! 💖"; "Классная пара!"; "обязательно будемо😍🔥".

Но одна из пользовательниц упрекнула Джамалу и даже расстроилась.

"Прекрасно! Хотя вчера в эфире ты сказала, что эта песня - не манифест. А просто песня. Я расстроилась...", - написала она.

Певица резко отреагировала на комментарий фанатки: "покажите мне это, ваше где я сказала про "просто песню".

Другие пользователи также присоединились к этой беседе, приняв сторону Джамалы: "Это не манифест, это молитва. И правильно, что не повелась на провокацию журналистов".

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