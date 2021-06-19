Известная украинская певица Джамала показала своих самых близких людей
В 2017 году Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова, пишет Politeka.net. В марте 2018 года звезда родила первого сына Эмира, а в 2020-ом - сына Селима.
В одном из интервью артистка рассказала, что с воспитанием сыновей ей помогают родители и няня. Иногда из-за плотного графика артистка не успевает прийти домой до того, как дети лягут спать, тогда няня ставит малышам молитву и колыбельную, которую она сочинила.
На новых кадрах в Инстаграм Джамала показала своих подросших детей и мужа. Фото получились позитивными и яркими.
"Я не знаю, как мы без тебя жили
будь всегда Хайырлы яшлар олсун!!", - написала певица.
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За два часа публикация собрала более 6000 лайков и много комментариев.
"💜🌸", "С моей в один день) счастья!!!", "С Днем Рождения прекрасного, улыбчивого малыша Селима❤️❤️", "Так похожи, как близнецы 😍😍😍", "Класнючие!!! 🥰😍😍😍", "Поздравляю вашу семью с праздником ❤️", "С праздником красавчика 🧸", "С именинником! Пусть растет здоровы, счастливы мальчиком и всегда радует родителей!❤️", - прокомментировали пользователи сети.
Напомним, Джамала рассказала в одном из своих клипов о роли современного отца в семье.
"Мы решили показать реальных отцов, которые проводят время со своими детьми: занимаются спортом, гуляют, купают, кормят", — рассказала Джамала, сняв в ролике своего мужа и сыновей.
Напомним, Джамала показала своих подросших сыновей, младший оказался похож не на родителей
А еще Politeka писала, что Джамала показала новую фигуру и эмоционально обратилась к украинцам
Также Politeka сообщала, что Джамала расстроила фанатов, появившись во всем черном вместе с мужем