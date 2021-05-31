Известная украинская певица Джамала показала себя и рассказала о своей любви

Как пишет Politeka.net, Джамала является популярной украинской певицей, а также актриса. Красотка несколько лет назад даже победила на конкурсе "Евровидение", где презентовала песню "1944". Сейчас красотка активно ведет социальные сети, где делиться интересным контентом.

В этот раз Джамала опубликовала фотографии, на которых позировала среди веток каштана, наслаждаясь его цветением. На последнем фото красотка сняла стекло, где частично было видно ее лицо, а также улицы Киева.

"Город, который я безумно люблю!

С днем рождения тебя!

Киев - город каштанов", - написала Джамала.

Фанаты, включая Софию Ротару, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Джа,Вы красавица,слежу за вашим творчеством с новой волны, много раз удивляли, на Евровидение поразили, не останавливайтесь!!!! Любим Вас всё семьёй!!!", "Чрезвычайно красиво ... ты, Джа, и каштаны !!! Киев, благослови тебя !!", "Поздравляю !!! Нормальные фотки".

Сообщалось, что украинская певица .Джамала умилила поклонников новым семейным фото.

На фото Джамала стоит в саду на фоне цветущих каштанов, держа за руку старшего сыночка Эмира-Рахмана.

Напомним, Джамала показала своих подросших сыновей, младший оказался похож не на родителей

А еще Politeka писала, что Джамала показала новую фигуру и эмоционально обратилась к украинцам

Также Politeka сообщала, что Джамала расстроила фанатов, появившись во всем черном вместе с мужем



