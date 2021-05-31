Известная украинская певица Джамала показала себя и рассказала о своей любви
Как пишет Politeka.net, Джамала является популярной украинской певицей, а также актриса. Красотка несколько лет назад даже победила на конкурсе "Евровидение", где презентовала песню "1944". Сейчас красотка активно ведет социальные сети, где делиться интересным контентом.
В этот раз Джамала опубликовала фотографии, на которых позировала среди веток каштана, наслаждаясь его цветением. На последнем фото красотка сняла стекло, где частично было видно ее лицо, а также улицы Киева.
"Город, который я безумно люблю!
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С днем рождения тебя!
Киев - город каштанов", - написала Джамала.
Фанаты, включая Софию Ротару, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Джа,Вы красавица,слежу за вашим творчеством с новой волны, много раз удивляли, на Евровидение поразили, не останавливайтесь!!!! Любим Вас всё семьёй!!!", "Чрезвычайно красиво ... ты, Джа, и каштаны !!! Киев, благослови тебя !!", "Поздравляю !!! Нормальные фотки".
Сообщалось, что украинская певица .Джамала умилила поклонников новым семейным фото.
На фото Джамала стоит в саду на фоне цветущих каштанов, держа за руку старшего сыночка Эмира-Рахмана.
Напомним, Джамала показала своих подросших сыновей, младший оказался похож не на родителей
А еще Politeka писала, что Джамала показала новую фигуру и эмоционально обратилась к украинцам
Также Politeka сообщала, что Джамала расстроила фанатов, появившись во всем черном вместе с мужем