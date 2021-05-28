Украинская певица Джамала умилила поклонников новыми фото и показала, как она справляется с детьми и работой
Как сообщает Politeka.net, Джамала и ее муж Бекир Сулейманов – счастливые родители двух очаровательных мальчиков: Эмир-Рахмана и Селим Гирая. К слову, младший сынок пары недавно отпраздновал 10 месяцев со дня рождения.
Теперь в звездной семье еще один веский повод для радости, новая сьемка, в ходе которой Джамала рассказала, как ей получается быть супермамой. Снимками из фотосессии певица поделилась в своем Instagram.
"✔️Собраться на громкое светское мероприятие
✔️Покормить и успокоить детей
⠀Все done и❤️
Какой был ивент, расскажу завтра", - написала Джамала
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На первом фото Джамала стоит в шикарном платье в пол цвета фуксии. Звезда с красивым макияжем и эффектной укладкрой волос. На следующем снимке Джамала трепетно держит на руках младшенького сыночка пары Селим Гирая.
Снимки прокомментировали звезды украинского шоу-бизнеса Маша Ефросинина, Светлана Тарабарова и Леся Никитюк.
" Топ🔥", "Джа, какая работа над собой!!! Какой фееричный результат! Браво 👏🏻 👏🏻👏🏻", " 🔥woooww".
Смотря на снимки трудно поверить, как быстротечно время, ведь сынишки певицы стали такими уже взрослыми - ее дети просто чудо.
Примечательно, что вся семья выбрала для сьемки наряды в бежевых оттенках, которые подчеркивают необычную красоту каждого из них.
Напомним, что Джамала с малышами на руках взволнованно обратилась к украинцам: "Постоянно переживаю и..."
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