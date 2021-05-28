Какая работа над собой

Украинская певица Джамала умилила поклонников новыми фото и показала, как она справляется с детьми и работой

Как сообщает Politeka.net, Джамала и ее муж Бекир Сулейманов – счастливые родители двух очаровательных мальчиков: Эмир-Рахмана и Селим Гирая. К слову, младший сынок пары недавно отпраздновал 10 месяцев со дня рождения.

Теперь в звездной семье еще один веский повод для радости, новая сьемка, в ходе которой Джамала рассказала, как ей получается быть супермамой. Снимками из фотосессии певица поделилась в своем Instagram.

"✔️Собраться на громкое светское мероприятие

✔️Покормить и успокоить детей

⠀Все done и❤️

Какой был ивент, расскажу завтра", - написала Джамала

На первом фото Джамала стоит в шикарном платье в пол цвета фуксии. Звезда с красивым макияжем и эффектной укладкрой волос. На следующем снимке Джамала трепетно держит на руках младшенького сыночка пары Селим Гирая.

Снимки прокомментировали звезды украинского шоу-бизнеса Маша Ефросинина, Светлана Тарабарова и Леся Никитюк.

" Топ🔥", "Джа, какая работа над собой!!! Какой фееричный результат! Браво 👏🏻 👏🏻👏🏻", " 🔥woooww".

Смотря на снимки трудно поверить, как быстротечно время, ведь сынишки певицы стали такими уже взрослыми - ее дети просто чудо.

Примечательно, что вся семья выбрала для сьемки наряды в бежевых оттенках, которые подчеркивают необычную красоту каждого из них.

Напомним, что Джамала с малышами на руках взволнованно обратилась к украинцам: "Постоянно переживаю и..."

Как сообщала Politeka, Джамала прогулялась в платье с вырезом, напомнив "Чудо-женщину": "Похожа на Галь Гадот".

Также Politeka писала, что похудевшая Джамала в топе и юбке с глубоким разрезом показала, какой любит себя: "Амазонка".