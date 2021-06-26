Известная украинская певица Джамала показала себя и рассказала о погоде

Как пишет Politeka.net, Джамала является популярной украинской певицей, которая покорила не только сердца отечественных слушателей, но и победила на Евровидении. Красотка продолжает радовать своим творчеством, а также ведет социальные сети, где делится интересным контентом.

На фото Джамала была в штанах и кофточке, а снизу надела топ. Красотка показалась вместе с тремя подружками, впечатляя видом. А на видео красотка показала, как в замедленной съемке бежит, тряся пышными формами.

"Жешув, ты такой жаркий. Но мы держимся и наслаждаемся каждым моментом

Впереди - ночной саундчек, крутой фестиваль (афиша в галерее - листайте), классный лайнап и наша встреча.

P. S. Есть идеи, как остудить погодный пыл?", - написала Джамала.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ой, на 2 фотографии стоит 4 обалденные красотки. Так это от вашей красоты сегодня так горячо?", "Красивая и талантливая певица Украины", "Джа, в Одессе не думаю что прохладней, поэтому готовьтесь".

Напомним, Джамала похвасталась подросшими детьми и любимым мужем

А еще Politeka писала, что Джамала растопила сердца поклонников неидеальными селфи

Также Politeka сообщала, что Джамала новыми фото и откровением зацепила даже Софию Ротару



