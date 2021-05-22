Украинская певица Джамала умилила поклонников новым семейным фото

Как сообщает Politeka.net, Джамала и ее муж Бекир Сулейманов – счастливые родители двух очаровательных мальчиков: Эмир-Рахмана и Селим Гирая. К слову, младший сынок пары недавно отпраздновал 10 месяцев со дня рождения.

Теперь в звездной семье еще один веский повод для радости, новая семейная сьемка, которую они провели в саду. Снимками из фотосессии певица поделилась в своем Instagram-Stories.

На первом фото Джамала стоит в саду на фоне цветуших каштанов, держа за руку старшего сыночка Эмира-Рахмана. На втором снимке семья позирует вместе: муж певицы Бекир Сулейманов трепетно держит на руках младшенького сыночка пары Селим Гирая, а Джа тем временем держит старшего мальчика.

Смотря на снимки трудно поверить, как быстротечно время, ведь сынишки певицы стали такими уже взрослыми - ее дети просто чудо.

Встречаются в сториз певицы и романтичный снимок с мужем, на которого она смотрит с безграничной любовью, а также кадр, где Джамала позирует одна.

Примечательно, что вся семья выбрала для сьемки наряды в бежевых оттенках, которые подчеркивают необычную красоту каждого из них.

Напомним, что Джамала с малышами на руках взволнованно обратилась к украинцам: "Постоянно переживаю и..."

Как сообщала Politeka, Джамала прогулялась в платье с вырезом, напомнив "Чудо-женщину": "Похожа на Галь Гадот".

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