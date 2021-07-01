Телеведущая Леся Никитюк показала, как выглядит по утрам
Популярная ведущая разных шоу впечатляет внешностью, ведь занимается тщательным уходом за собой, передает Politeka.net. Звезда питает кожу различными средствами, использует ретинол, а также старается пить по два литра воды каждый день.
В плотном графике звезды всегда есть место для сна и отдыха, а по утрам она делает зарядку или гимнастику.
Однако в одном из сторис Леся, можно сказать, ужаснула внешностью. Звезда показала, какой вид у нее бывает по утрам.
Блондинка позировала без макияжа и в обычной майке.
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Сначала Леся позировала в лифте, наведя камеру на зеркало, а затем, показала, как ей делает укладку парикмахер.
"Последний пул съемок", - подписала Леся один из кадров.
Позже звезда продемонстрировала результаты работы стилистов. Красотка позировала с мейком с акцентом на глаза, а также в голубом платье с длинным разрезом, оголившем ножку.
Кадры получились очень яркими, но не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Отметим, Леся Никитюк начала набирать популярность, после появления в шоу "Рассмеши комика". А в 2012 году она прошла кастинг телевизионной программы «Орел и Решка» и имя телеведущей загремело.
Напомним, что Леся Никитюк на роскошной свадьбе "запала" на свидетеля
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