Телеведущая Леся Никитюк показала, как выглядит по утрам

Популярная ведущая разных шоу впечатляет внешностью, ведь занимается тщательным уходом за собой, передает Politeka.net. Звезда питает кожу различными средствами, использует ретинол, а также старается пить по два литра воды каждый день.

В плотном графике звезды всегда есть место для сна и отдыха, а по утрам она делает зарядку или гимнастику.

Однако в одном из сторис Леся, можно сказать, ужаснула внешностью. Звезда показала, какой вид у нее бывает по утрам.

Блондинка позировала без макияжа и в обычной майке.

Сначала Леся позировала в лифте, наведя камеру на зеркало, а затем, показала, как ей делает укладку парикмахер.

"Последний пул съемок", - подписала Леся один из кадров.

Позже звезда продемонстрировала результаты работы стилистов. Красотка позировала с мейком с акцентом на глаза, а также в голубом платье с длинным разрезом, оголившем ножку.

Кадры получились очень яркими, но не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Отметим, Леся Никитюк начала набирать популярность, после появления в шоу "Рассмеши комика". А в 2012 году она прошла кастинг телевизионной программы «Орел и Решка» и имя телеведущей загремело.

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