Ведущая Леся Никитюк случайно рассекретила свои вкусы насчет мужчин
33-летняя звезда, засветившаяся в таких шоу, как "Орел и решка", "Хто зверху?", "Le Маршрутка", "Кто против блондинок" и других, постоянно под прицелом камер. Но в этот раз она сама стала "оператором" и, как папарацци, тайком снимала чужую свадьбу.
Леся поделилась соответствующими кадрами у себя в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net. Встречаясь с беременной подругой в ресторане на берегу Днепра, Никитюк стала очевидицей очень красивого и трогательного момента. Она не смогла пройти мимо, засняла и прокомментировала.
"Мы случайно попали на свадьбу... Очень обрадовались, там будет сладкий стол, бесплатный, - вафельный торт, орешки со сгущенкой..., - пошутила Леся в своей ироничной манере и добавила уже серьезно, - Ребята, какая красота!"
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Молодожены торжественно, под марш Мендельсона, спустились к причалу, где уже собрались гости и была установлена свадебная арка. Разглядывая толпу, Леся обратила внимание на боярина, красавчика-брюнета и друга жениха.
"Свидетель хорошенький, можно брать!", - выдала она, приблизив камеру.
"Такие прикольные", - подписала Никитюк кадры, на которых парочку объявляли мужем и женой, выкрикнув "горько".
Напомним, Никитюк в необычном платье превратилась в куклу, покорив образом: "Класс, Мэри Поппинс".
Как сообщала Politeka, Никитюк огорошила видом, натянув на себя странный костюм: показательное фото.
Также Politeka писала, Звезда "Женского Квартала" неожиданно обратилась к Лесе Никитюк: "Надеюсь, ты меня простишь...".