Ведущая Леся Никитюк случайно рассекретила свои вкусы насчет мужчин

33-летняя звезда, засветившаяся в таких шоу, как "Орел и решка", "Хто зверху?", "Le Маршрутка", "Кто против блондинок" и других, постоянно под прицелом камер. Но в этот раз она сама стала "оператором" и, как папарацци, тайком снимала чужую свадьбу.

Леся поделилась соответствующими кадрами у себя в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net. Встречаясь с беременной подругой в ресторане на берегу Днепра, Никитюк стала очевидицей очень красивого и трогательного момента. Она не смогла пройти мимо, засняла и прокомментировала.

"Мы случайно попали на свадьбу... Очень обрадовались, там будет сладкий стол, бесплатный, - вафельный торт, орешки со сгущенкой..., - пошутила Леся в своей ироничной манере и добавила уже серьезно, - Ребята, какая красота!"

Молодожены торжественно, под марш Мендельсона, спустились к причалу, где уже собрались гости и была установлена свадебная арка. Разглядывая толпу, Леся обратила внимание на боярина, красавчика-брюнета и друга жениха.

"Свидетель хорошенький, можно брать!", - выдала она, приблизив камеру.

"Такие прикольные", - подписала Никитюк кадры, на которых парочку объявляли мужем и женой, выкрикнув "горько".

Напомним, Никитюк в необычном платье превратилась в куклу, покорив образом: "Класс, Мэри Поппинс".

Как сообщала Politeka, Никитюк огорошила видом, натянув на себя странный костюм: показательное фото.

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