Телеведущая Леся Никитюк попала в сильный град посреди Киева, хорошо хоть в машине была

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно плясала в свадебном платье в закулисье съемок, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда показала в сторис шокирующие кадры разыгравшейся стихии – Киев накрыло сильным градом.

В момент удара ледяной стихии Леся находилась в автомобиле, она ехала на пассажирском сидении и снимала непогоду на телефон. Сначала за кадром слышно удивленный возглас телезвезды, потом она говорит: "Я в шоке".

"Град капец", "Одевайте градонепробиваемое пальто", - подписала свои сторис Никитюк. Похоже, град был действительно очень сильным, что так удивил ведущую.

Напомним, Никитюк в необычном платье превратилась в куклу, покорив образом: "Класс, Мэри Поппинс".

Как сообщала Politeka, Никитюк огорошила видом, натянув на себя странный костюм: показательное фото.

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