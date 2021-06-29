Известная украинская ведущая Леся Никитюк впечатлила образом в необычном платье

Как пишет Politeka.net, знаменитость показала новый образ на своей странице в Инстаграм.

На новом снимке Леся предстала в необычном наряде, который сделал ее похожей на куклу. Так, на ней бело темно-синее бархатное платье с короткой пышной юбкой. Белый фигурный воротник и подъюбник сделали наряд немного строгим, а также придали ему нотку классики.

Никитюк также слегка завила волосы снизу, дополнив свой образ женственной укладкой.

На фото ведущая позирует у кирпичной стены, которая выглядит довольно облезлой. Она стоит, положив одну руку на бок, а другой поправляя волосы.

Новый образ своей коллеги оценила Регина Тодоренко, которая сейчас с семьей живет в России.

«Какая ты красивая», - написала она под фото Леси.

Поклонники ведущей также не смогли пройти мимо этого поста.

«Платье просто супер, хочу себе такое», «Лесе все идет, красотка», «И платье как из аниме», «Королева!», «Ого! Очень и очень», «Класс, Мэри Поппинс», «Красотка!!! Леся!!! Так идет Вам такой образ!», - пишут люди в комментариях к посту.

Напомним, Никитюк огорошила видом, натянув на себя странный костюм: показательное фото.

Как сообщала Politeka, звезда "Женского Квартала" неожиданно обратилась к Лесе Никитюк: "Надеюсь, ты меня простишь...".

Также Politeka писала, что Никитюк ошеломила кардинальным преображением, ведущую не узнать: "Кошмар, Леся, надеюсь, это парик".