Ведущая Леся Никитюк, которая скрывает свою личную жизнь, продолжает удивлять поклонников
33-летняя звезда активно ведет свой микроблог в Инстаграм, выставляя напоказ рабочие будни, встречи с друзьями, домашние кадры и фото из путешествий, но вот о личной жизни, в частности о бойфрендах, Леся умалчивает.
В новых "сториз" ведущая внезапно заговорила о беременности, да еще и похвасталась красивым кольцом, передает Politeka.net.
Так, Леся встретилась с подругой в кафе и случайно стала очевидицей чужой свадьбы. Нарядные гости, невеста в нежном белом платье, церемония у воды, - все это растрогало звезду. "Какая красота!", - воскликнула она.
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Затем Никитюк выдала пикантный секрет подруги - через несколько месяцев та станет мамой. В своей ироничной манере звезда решила устроить ей "допрос" и выяснить, страшно ли ей рожать. Леся сгустила краски, повторив этот вопрос несколько раз.
Далее оказалось, что малыш, предположительно, появится на свет еще и в особенный день - 19 октября.
"Она собирается еще и родить на мой день рождения... Это капец, какие подарки меня ждут!", - воскликнула Никитюк.
В следующих "сториз" ведущая продемонстрировала необычные кольца, похваставшись обновками.
"Ну, реально что-то новенькое!", - подписана она кадр, сравнив изделие с тем, что "в детстве делали из проволоки".
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