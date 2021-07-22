В сети проходит так называемая "Битва стальных прессов", где сравнивают фигуры знаменитостей

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм-профиле "Зірковий шлях" сравнивают фигуру самых желанных украинских знаменитостей. "Битва стальных прессов" - так назвали сборку фотографий девушек в купальниках.

В подборку фотографий попали: певица Оля Полякова в мини-бикини желтого цвета с цветочным принтом, Алина Гросу с черном купальнике с завязками, Надя Дорофеева в спортивном купальном топе и плавках на завязках, Юлия Санина в белой растегнутой рубашке и джинсах, певица Руслана в черном топе на завязках и джинсовых шортиках, Гайтана в черном бюстье и спортивных шортах, Ольга Горбачева в оранжевом купальнике, Виктория Смеюха в купальнике расцветки зебры, Марина Узелкова в цветном бикини и Солоха, которая отличилась зимней фотографией.

"Битва стальных прессов! Знаменитости часто щеголяют на своих страницах пидтянутимы фигурами. Выбирайте лучший пресс украинского шоу-бизнеса. Пишите в комментариях, кто из звезд, по вашему мнению, на первом месте, а кто на десятом", пишут на странице "Зірковий шлях".

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