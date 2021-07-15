В сети показали самые горячие пляжные фото украинских звезд в купальниках

Как сообщает Politeka.net, на странице программы "Зірковий шлях" в соцсети Instagram собрали самые горячие фото украинских звезд в купальниках. Лето в самом разгаре, так что украинские знаменитости уже во всю нежатся на пляжах и активно выкладывают фотографии в купальниках в своих соцсетях.

Так, в подборку среди прочих попала телеведущая Леся Никитюк в замысловатом бикини с веревочками, а также актриса Ксения Мишина, которая отправилась на отдых с возлюбленным Александром Эллертом. Также в эту негласную "битву купальников" попали певица Мишель Андраде в нежно-голубом бикини, гимнастка Анна Ризатдинова в узком бежевом купальнике, телеведущая Лилия Ребрик в черном слитном купальнике с прозрачными декольте, Соня Кей в розовом бикини и певица Настя Каменских в откровенном бикини и позе.

В подписи к фотографиям пользователям предложили выбрать, кто из известных красоток в купальниках нравится им больше. Конечно же публикация собрала множество комментариев: "Лилия – самая женственная и поэтому купальник самый", "Вообще ни один не понравился", "Леся Ивановна. Купальник очень классный", "Ребрик и Каменских", "Каменских, как всегда, выделилась", "Ну Насте еще трусы снять", "Все прекрасны", "Черный всегда стильно!", "Лиля лучшая, и купальник тоже", "У Ксюши Машиной это точно купальник?".

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