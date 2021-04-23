Популярная певица Ани Лорак и телеведущая из "Орел и решка" регина Тодоренко похвастались фигурами в купальниках
Ани Лорак решила отдохнуть на Мальдивах, где похвасталась фигурой в разных пляжных нарядах, пишет Politeka.net. К слову, красотка привела себя в порядок и сейчас ее стройная фигура вызывает восторг.
Так, звезда надела соблазнительный купальник с глубокими вырезами. Артистка растянулась на сетке, блеснув стройными ножками.
За пять минут публикация собрала более 7000 лайков и много комментариев.
"Куколка ❤️🔥 ждем клип ! 😍", "Потрясающая и очень красивая🔥🔥🔥", "Ну что тут скажешь", "Красотка,просто сама женственность 💘", "😍😍❤️❤️🔥🔥😍😍❤️❤️🔥🔥 Каролина вы королева", "Безумная 🔥🔥", "Наш неугасимый, жаркий огонь 🔥🔥🔥 Изысканность в чистом виде ❤️ Каждое фото, как произведение искусства ❤️", "Вау! 😍 Каролина, вы настоящий эталон женственности", - написали пользователи сети.
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Практически вместе с Ани Лорак подобную публикацию разместила Регина Тодоренко, которая позировала в красивом черном купальнике с глубоким декольте.
За пять минут публикация собрала более 6000 лайков.
"Шикарная, красота?❤️❤️❤️❤️❤️", "смотрю на вас и душа радуется! 🔥🔥🔥Вы такой искренним и настоящий человек! В живую вы наверно ещё в миллион раз лучше! 💔😇", "Шикарная фигура", "Прекрасные мечты👏👏👏👏👏", "Для вдохновения)", "Регина этот цвет волос и новый образ, супер мега офигенский!!!", - написали пользователи сети.
Напомним, Ани Лорак и Тодоренко из "Орла и решки" устроили жаркую "битву" купальников: победительница очевидна.
Как сообщала Politeka, Ани Лорак в мокром купальнике покрутила похудевшей фигурой перед камерой.
Также Politeka писала, что Ани Лорак в черном мини показала, как развлекается на ночь глядя: жаркие кадры с Мальдив.