Популярная украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в России, прошлась по пляжу в открытом наряде без нижнего белья, удивив поклонников

Не так давно знаменитость отправилась на Мальдивы, откуда теперь делится с фанатами жаркими кадрами. Как пишет Politeka.net, на этот раз Лорак напомнила о себе коротким видео.

На кадрах певица показала, как разгуливает по пляжу в роскошном развевающемся наряде. На ней платье из зеленой ткани двух разных оттенков. Крой наряда оказался весьма оригинальным, ведь бедра певицы были полностью оголены, а посередине все прикрывала лишь тонкая полоска ткани.

В таком платье было заметно, что Лорак не стала надевать под него нижнее белье. Впрочем, самые внимательные фанаты певицы утверждают, на видео под платьем можно разглядеть бежевый боди, который сливается по цвету с кожей певицы.

На кадрах Лорак шагает по пляжу модельной походкой, которая также привлекает внимание к ее бедрам.

«Океан внутри», - подписала кадры певица.

Подписчики бурно отреагировали на ее пост. Многие отметили, что бедра звезды на кадрах выглядят неестественно.

«Что с бёдрами?», «реально ляхи какие-то жирные...идёт...а они волнами «океан внутри» сплошной», «Зачем? Уже и без трусов. Такое ощущение, что Лорак попала в какое-то болото и не может выбраться», «Ничего себе ляшечки», «Я только заметила что без нижнего белья», «слишком шикарная», «Раньше другая фигура была, интересно что сделала с бёдрами, но очень красиво», «Вы что сделали ягодицы?! Как-то не очень», - пишут люди.

Напомним, Ани Лорак и Тодоренко из "Орла и решки" устроили жаркую "битву" купальников: победительница очевидна.

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в мокром купальнике покрутила похудевшей фигурой перед камерой.

Также Politeka писала, что Ани Лорак в черном мини показала, как развлекается на ночь глядя: жаркие кадры с Мальдив.