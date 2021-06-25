Известные телеведущая Леся Никитюк и певица Лида Ли, которую продюсирует Монатик, померились купальниками

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк и Лида Ли появились довольно в похожих купальниках. Поэтому на страничке "Звездный путь" решили устроить батл, опубликовав фотографии красоток в одном коллаже.

"Жаркая битва купальников

Температура зашкаливает не только на улице, но и в ленте Instagram. А чей купальник вам нравится больше - ведущей Леси Никитюк или певицы Lida Lee", - написали в группе.

Фанаты сразу принялись ставить лайки и писать комментарии под публикацией:

"Обе. Но Лесю люблю больше, она просто зажигалочка", "Лида Ли самая лучшая", "Каждый купальник красивее главно чтобы удобно было и комфортно . Если чесно красивый купальник у Леси Никитюк", "Мне очень нравится Леся !!!", "Обе красотки", "Обе- красотки в красном. Но в кадр не попали Лесины ноги - а это ж просто Агонь!!! там же ж ноги как я ростом".

Напомним, Никитюк засветила свои развлечения с мужчинами

А еще Politeka писала, что Никитюк похвасталась формами в купальнике

Также Politeka сообщала, что Никитюк засветила лицо крупным планом и вспомнила детство



