Популярная певица Надя Дорофеева показала забавное фото в сети и обратилась к поклонникам

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Надя Дорофеева, которая после распада группы "Время и Стекло" активно начала сольную карьеру, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артистка решила подурачиться и выложила в сеть забавный домашний кадр, на котором появилась с "новой" прической.

Как видно, на фотографии Надя запечатлена, сидя в комнате с интересной картиной. Перед камерой она появилась в серых спортивных брюках и белом топе, который подчеркнул изящное декольте. внимание привлекает "шухер" на голове звезды, ее волосы растрепаны и собраны в какую-то странную прическу, а на лице легкий макияж и модные очки.

В подпсии к фото Дорофеева обратилась к поклонникам с вопросом: "А у вас Шо по настроению?". Пользователи тут же принялись активно обсуждать публикацию, отвечая на вопрос певицы и засыпая ее комплиментами: "Вот здесь ты на Майли Сайрус похожа", "Нереальная", "Люблю тебя такую", "Красотка", "Ну какая зайка".

Напомним, Дорофеева в смелом топике решила похвастаться новым талантом: "Надеюсь, я не опозорюсь…".

Как сообщала Politeka, Муж Дорофеевой Дантес разоткровенничался о семье, зацепив звездную супругу: "Грустно и честно".

Также Politeka писала, что Дорофеева в прозрачных штанах пококетничала перед зеркалом, поразив задним планом: кадры из гримерки.