Украинский певец Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, показал себя и рассказал о семье и друзьях

Как пишет Politeka.net, Владимир и Надя вместе более 10 лет, хотя официально оформили отношения только шесть лет назад. Дантес стал известен украинцам после триумфа на второй "Фабрике", хотя через некоторое время делал перерыв в творчестве. Но красавчик снова творит и радует фанатов не только со сцены, но и в социальных сетях, где ведет блог.

На новом фото Владимир показался без одежды. Дантес сидел под пляжным зонтиком, сделав селфи.

"С возрастом где-то появляется Танос, который щёлкает пальцами и каждый второй друг в твоей жизни куда-то исчезает

В детстве были друзья с которыми ты шёл в школу, прогуливал ее, с ними ты гулял и после школы. Компания была максимально крепкая. В неё периодически добавлялись люди, но костяк никогда не менялся. И я был уверен, что с ними буду дружить до конца своих дней.

Потом институт. Пришёл в него и никого не знаешь и тебя никто не знает. Поэтому крепко держишься за старых друзей. Но со временем появляется девушка - Первое испытание)))

Ты прям не знаешь как всем уделить равное время))) но если у тебя классные друзья, то всё будет отлично.

Потом я переехал в Киев. И тут началось. ВСЕ ВОКРУГ - ДРУЗЬЯ!)))

Старая компания распалась, т.к кто-то женился, у кого-то дети (кстати, благодаря семье у тебя появляются новые знакомства и очень быстро улетучиваются старые), кто-то в другую страну улетел и т.д

Но внезапно рядом возникают потрясающие люди, с которыми я дружу с момента переезда и боюсь потерять. А есть друзья, как кометы. Вы очень быстро врываетесь в жизни друг друга и так же быстро сгораете.

А потом..наступает день, когда ты понимаешь, что твои «друзья» - просто хорошие люди. Вам нравится проводить время вместе, отдыхать, веселиться. Но это не дружба. Потому что с возрастом многие ставят на первое место - себя и семью, а не как в детстве - друзей )))

Мне кажется, что и я такой же.

Чем старше становлюсь, тем больше «комет» и меньше друзей. Сидишь дома и не знаешь кому позвонить, т.к у всех своя жизнь. Поэтому начинаю понимать тех мужичков, которые могут сами с собой прибухнуть", - написал Владимир

Надя сразу прокомментировала публикацию: "Грустно и честно".

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