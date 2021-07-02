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Известная украинская певица Надя Дорофеева и судья "Голосу країни" блеснула фигурой в купальнике и поделилась летним рецептом

Как пишет Politeka.net, фото популярная артистка показала на своей странице в Инстаграм.

Дорофеева лежала в гамаке в ярком оранжевом купальнике.

«Хоть я готова продать душу за пюрешку с селедкой, летом хочется чего-то простого и легкого. Кулинар из меня, вы знаете, какой…поэтому ловите рецепт брускетты для всех, кто любит вкусно поесть и не заморачиваться: любимый хлеб, сливочный сыр, спелый авокадо, вяленые томаты, любая свежая зелень», - призналась она.

Певицу благодарят за рецепт и восхищаются ее видом.

"Оооо, вот это уже контент 🔥 Нужно будет попробовать", "Богиня", "Не возможно не смотреть на этот нереальный пресс", "Стало жарко! hot hot hot🔥🔥🔥", - пишут в комментариях.

Не устоял у супруг Нади Владимир Дантес.

«Красивая», - написал он.

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