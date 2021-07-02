Бывший солист дуэта «Время и Стекло», а теперь сольный исполнитель Позитив откровенно рассказал о своих чувствах к бывшей коллеге по сцене Наде Дорофеевой

Как известно, дуэт «Время и Стекло», в котором выступали Алексей Завгородний (настоящее имя певца) и Надя Дорофеева просуществовал с 2010 до 2020 года. Все это время артисты проводили очень много времени вместе и несмотря на то, что и у Алексея, и у Нади были свои возлюбленные, в СМИ то и дело ходили слухи об их романе.

Вопрос об отношениях артистов не дает покоя многим поклонникам и сейчас, после распада группы. Эту тему Позитиву пришлось прокомментировать в проекте «СтарДрайв» с Антоном Полищуком, пишет Politeka.net.

«Был ли влюблен в Надю Дорофееву?», - спросил ведущий у Позитива.

Отвечая на этот вопрос, певец засомневался.

«Симпатия была, ну где-то так…было дело», - признался Алексей.

При этом он отметил, что о настоящих чувствах речи не шло.

«Ну, а если влюблен-влюблен, то так», - добавил певец, демонстрируя знак «дизлайка», который в программе означает отрицательный ответ.

Добавим, что Дорофеева уже давно живет в счастливом браке с певцом Владимиром Дантесом.

Позитив также прожил 8 лет в браке с дизайнером Анной Андрийчук, однако ранее в этом году пара объявила о своем разводе. Поговаривают, что причиной их разрыва стала ревность жены Алексея.

Напомним, экс-жена Позитива рассказала правду о разводе, ему это может не понравиться.

Как сообщала Politeka, Позитив выдал, каким будет его возвращение после развода и распада "Время и Стекло".

Также Politeka писала, что Каменских посветила ножками с экс-женой Позитива и нарвалась на критику.