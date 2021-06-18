Певица Настя Каменских поделилась своей радостью рядом с бывшей женой рэпера Позитива, дизайнером Анной Завгородней

Каменских и Завгородняя дружат уже много лет. Они ходят друг к дружке в гости, их часто можно увидеть вместе на различных мероприятиях, а недавно девушки совместно выпустили коллекцию одежды.

Каменских показала на своей странице в Инстаграм фото, на котором она с Завгородней запечатлена в футболках оверсайз из коллекции, передает Politeka.net.

«Grls Rule 💙 Я так рада, что вам нравится наша с @annchoo_brand коллекция», - написала певица.

Отметим, мнения относительно такой одежды разошлись. Не все смогли понять такие наряды.

«Это пипец, куда ходить в такой одежде??? Покажите, хоть что вы сама ходите в ней но не по дому, а в магазин, в парк», «Сколько можно косить под молодежь», - пишут в комментариях.

В то же время другие пользователи Сети сыплют комплиментами: «Красотки», «Девочки - такие девочки».

Напомним, Каменских почти месяц провела в Мексике, в Тулуме этой весной, снимая свое реалити "Девчоки рулят". Тогда ей компанию составила ее мама и подруга, экс-жена Позитива, Анна Завгородняя, а также съемочная команда. Каменских тогда будоражила публику фантастическими пейзажами и откровенными сценами.

Напомним, Потап при сыне разговорился об "очень интересных" отношениях с Дорофеевой: "Надя – ракета".

Как сообщала Politeka, Разочарованная Каменских "сбежала" из загородного дома, пока Потапа не было рядом: "Очень важное сообщение".

Также Politeka писала, Каменских смутила украинцев внешним видом на свежих кадрах: "Какой-то нечеловеческий оскал".