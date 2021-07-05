Певец Владимир Дантес удивил признанием на всю страну

Как известно, муж экс-солистки "Время и Стекло" Нади Дорофеевой Дантес недавно выпустил свой первый сольный альбом. В отличие от возлюбленной, которую продюсирует Потап, Владимир работал над выходом альбома "Твоя любимая музыка" самостоятельно. Премьера состоялась накануне 33-летия артиста. Об этом речь зашла в программе "Світське життя" с Катей Осадчей, передает Politeka.net.

Ведущая поинтересовалась у певца о его отношениях с Потапом: "Он в твоих, можно сказать, советчиках, ты иногда к нему обращаешься за помощью... Не возникало ли у тебя желания стать подопечным Потапа?"

«Я еврей. И когда я могу зарабатывать сам деньги, мне это больше нравится...", - заявил Дантес.

"Делиться ты не хочешь...", - метко вставила свои "пять копеек" Осадчая.

"Если можно у гения поп-музыки Потапа брать какие-то советы бесплатно и на этом зарабатывать… Ну, спасибо, Леша, кланяюсь в колени. Спасибо за это", - с улыбкой продолжил Владимир.

При этом певец уклонился от ответа на вопрос о том, кто в их семье с Дорофеевой зарабатывает больше.

Напомним, что Дантес заставил Дорофееву гордиться: "Так счастлива, что ты наконец сделал это".

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