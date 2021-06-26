Время в "Лиге смеха" не прошло зря

Муж Нади Дорофеевой Дантес спародировал Катю Осадчую

Как передает Politeka.net, кадрами телеведущая поделилась на своей страничке в Instagram.

37-летняя звезда, как известно, скоро подарит своему мужу, шоумену Юрию Горбунову еще одного малыша. Беременность не мешает ведущей работать.

Именно во время очередной поездки звезда увидела необычное видеообращение от Дантеса.

На опубликованных кадрах артист решил прорекламировать свой новый альбом, пародируя манеру речи телеведущей. Вышло довольно забавно.

"Добрый день, с вами Владимир Дантес. Я тут для чего? Для того чтобы вы свайпнули вверх и послушали мой первый альбом", - заявил певец.

Осадчая только спустя время поняла, что Дантес пытался скопировать ее.

"Я не сразу поняла, что это ты меня пародируешь", - написала телеведущая и поздравила Владимира творческим достижением.

Напомним, что беременная Осадчая в платье "наложницы Султана" не смогла скрыть главную тайну: "Там девочка".

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