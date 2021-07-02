Украинский певец и телеведущий, муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес впечатлил видом без одежды
Как сообщает Politeka.net, артист решил повторить кадр из культового фильма «Терминатор», когда робот совершенно голый прилетает в прошлое.
«Я ребёнок 90-х и первые фильмы, которые были по телеку я не выбирал. Смотрел то, что было. Тогда в моде была маскулинность. Я мечтал заниматься карате, ходить в качалку и говорить максимально серьезно))) ничего из этого, кстати, не произошло. Одними из первых фильмов были комедии «Птичка на проводе», «Человек за бортом» ииии гениальный фильм, на который я сделал фотопародию спустя 30 лет после выхода его на экраны)))», - отметил Дантес.
В комментариях под фото артисту оставили массу приятных отзывов.
«Когда тебе 30 и суставы уже не те)», «Это топ», «А все же приблизили фото?», «Мммм, какой красавчик», «Терминатор, мне нужна твоя одежда», «он в трусах, расходимся», - пишут пользователи сети.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Болезнь забрала жизнь известного актера: талант и харизма сделали его кумиром многих поколений
Вступительная кампания 2021, как правильно подать заявление и попасть на бюджет: "Минимальное количество баллов..."
Обиженная на Дурнева Ефросинина укатила на отдых с мужчиной своей мечты: и это не супруг, фото
Беременные Катя Осадчая и MamaRika померялись животиками у бассейна: "Будет девочка"
Напомним, что Дантес заставил Дорофееву гордиться, певица не сдержала чувств: "Так счастлива, что ты наконец сделал это".
Как сообщала Politeka, Дантес поделился своей печальной историей любви до встречи с женой: "Надеюсь, она сейчас жалеет...".
Также Politeka писала, что Дантес рассказал о ревности к Наде Дорофеевой и какая она в постели: "Справляется...".