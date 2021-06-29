Український музикант Володимир Дантес торкнувся особистих тем у новому інтерв'ю

Як повідомляє Politeka.net, артист став гостем проекту "29 питань", де у форматі бліц-опитування відповів Славі Дьоміну на різнобічні питання.

Ведучий запропонував Володимиру продовжити фразу "Надя Дорофєєва в ліжку як...".

"Якось справляється зі мною", - пожартував Дантес.

"Коли ти останній раз ревнував Надю?",- продовжив ставити особисті питання Дьомін.

"Не пам'ятаю. Але це були музичні такі ревнощі. Це було пов'язано з треками, музикою. Ну, коли вона комусь допомагає, а мені не допомагає", - зізнався Дантес.

Він також зазначив, що іноді сперечається з Надею з приводу творчості, але в цілому вона завжди говорить йому правильні речі і дає слушні поради.

«Я звичайно їх відразу заперечую, тому що я альфач, я самець і тільки моє слово щось означає. А потім роблю так, як сказала Надя, тому що я їй довіряю», - заявив музикант.

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