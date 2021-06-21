Відомий український співак Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, показав себе і розповів про прем'єру

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є відомим українським співаком. Про красеня заговорили ще після Другої "Фабрики", але артист зробив велику перерву у творчості і повернувся на сцену тільки в 2019 році. І ось, через 2 роки, співак записав перший альбом і презентує його 22 червня, а почують Його всі вже 25 червня.

"Доброго ранку, коротше, хлопців, завтра у мене дуже важлива подія-презентація мого першого альбому. Зараз їду на репетицію, потім на спорт, ну щоб трохи підтягнутою бути", - сказав Дантес, поки кермував автомобілем.

На відео Володимир був у білій футболці і стильних окулярах.

"Завтра презентація мого першого альбому, який всі почують 25-го червня. І ось їду на репетицію. Хвилююся", - написав під кадрами Дантес.

Повідомлялося, що відомий український співак і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес насмішив незграбним домашнім виглядом.

Цього разу співак насмішив домашнім кадром в розтягнутій кофті, простому светрі і брюках. Максимально простий образ Дантес вибрав, щоб показати «живий» кадр.

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