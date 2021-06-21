Відомий український співак Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, показав себе і розповів про прем'єру
Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є відомим українським співаком. Про красеня заговорили ще після Другої "Фабрики", але артист зробив велику перерву у творчості і повернувся на сцену тільки в 2019 році. І ось, через 2 роки, співак записав перший альбом і презентує його 22 червня, а почують Його всі вже 25 червня.
"Доброго ранку, коротше, хлопців, завтра у мене дуже важлива подія-презентація мого першого альбому. Зараз їду на репетицію, потім на спорт, ну щоб трохи підтягнутою бути", - сказав Дантес, поки кермував автомобілем.
На відео Володимир був у білій футболці і стильних окулярах.
Галкін показав незвичайне захоплення 72-річної Пугачової і їх доньки Лізи: "Геніально і просто"
Масштабний потоп в Україні, вулиці перетворилися на річки, нові кадри стихії: "Нехай Бог береже..."
13-хлопчик ліг на колії, чекаючи поїзда: деталі та кадри трагедії на Київщині
Горе в українській родині, батько з маленькими синами потрапили під колеса: що відомо
Трагедія на воді, бездиханні тіла дітей побачив перехожий: "На березі знайшли..."
"Завтра презентація мого першого альбому, який всі почують 25-го червня. І ось їду на репетицію. Хвилююся", - написав під кадрами Дантес.
Повідомлялося, що відомий український співак і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес насмішив незграбним домашнім виглядом.
Цього разу співак насмішив домашнім кадром в розтягнутій кофті, простому светрі і брюках. Максимально простий образ Дантес вибрав, щоб показати «живий» кадр.
Нагадаємо, Дантес засвітив їх з Дорофєєвої гардеробну, взуття як в магазині
А ще Politeka писала, що Дантес прямо в калюжі закотив істерику, Дорофєєвій не позаздриш
Також Politeka повідомляла, що Надя Дорофєєва в трусах і з келихом відкрила сезон засмаги