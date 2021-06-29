Украинский музыкант Владимир Дантес затронул личные темы в новом интервью

Как сообщает Politeka.net, артист стал гостем проекта «29 вопросов», где в формате блиц-опроса ответил Славе Демину на разносторонние вопросы.

Ведущий предложил Владимиру продолжить фразу «Надя Дорофеева в постели как…».

«Как-то справляется со мной», - пошутил Дантес.

«Когда ты последний раз ревновал Надю?», - продолжил задавать личные вопросы Демин.

«Не помню. Но это была музыкальная такая ревность. Это было связано с треками, музыкой. Ну, когда она кому-то помогает, а мне не помогает», - признался Дантес.

Он также отметил, что иногда спорит с Надей по поводу творчества, но в целом она всегда говорит ему правильные вещи и дает дельные советы.

«Я конечно их сразу отрицаю, потому что я альфач, я самец и только мое слово что-то значит. А потом делаю так, как сказала Надя, потому что я ей доверяю», - заявил музыкант.

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