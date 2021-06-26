Час у "Лізі сміху" не минув даремно

Чоловік Наді Дорофєєвої Дантес спародіював Катю Осадчу

Як передає Politeka.net, кадрами телеведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.

37-річна зірка, як відомо, скоро подарує своєму чоловікові, шоумену Юрію Горбунову ще одного малюка. Вагітність не заважає ведучій працювати.

Саме під час чергової поїздки зірка побачила незвичайне відеозвернення від Дантеса.

На опублікованих кадрах артист вирішив прорекламувати свій новий альбом, пародіюючи манеру мови телеведучої. Вийшло досить кумедно.

"Добрий день, з вами Володимир Дантес. Я тут для чого? Для того, щоб ви свайпнули вгору і послухали мій перший альбом", - заявив співак.

Осадча тільки через деякий час зрозуміла, що Дантес намагався скопіювати її.

"Я не відразу зрозуміла, що це ти мене пародіюєш", - написала телеведуча і привітала Володимира творчим досягненням.

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