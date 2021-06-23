Відомий український музикант Володимир Дантес розповів про важливе для себе досягнення, яким змусив пишатися свою дружину Надю Дорофєєву

22 червня Володимир Дантес презентував свій альбом, влаштувавши запальний концерт. Співак встиг прославитися ще під час "Фабрики Зірок 2", проте пізніше вирішив відійти від музики і зосередитися на кар'єрі ведучого. На сцену Дантес повернувся тільки у 2019 році, і, за його власним визнанням, спочатку йому було непросто. Однак артист випустив кілька успішних пісень і кліпів, а тепер ще й повноцінний альбом.

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Дантес опублікував кілька фото з концерту.

"Сьогодні вперше вийшов на сцену зі своїм концертом. Таке відчуття, що я там був завжди. Це все завдяки людям, які були на презентації дебютного альбому. Це мої друзі, моя Мама і моя неймовірна Надя Дорофєєва ... спасибі величезне моїй команді, яка пройшла цей шлях зі мною", - емоційно написав співак.

Підтримала чоловіка і сама Дорофєєва, яка на своїй сторінці поділилася відео з концерту Дантес.

"Я така щаслива, що ти нарешті зробив це. Я завжди знала, що ти безуууууумно крутий.. Хочу, щоб світ швидше тебе почув!!! Хочу, щоб всі закохалися в твій голос і пісні, так само, як і я", - написала Надя.

Вона додала, що на опублікованому фрагменті її чоловік виконує пісню її авторства.

Шанувальники підтримали кумира в коментарях.

"Дуже важливий особливий день для всіх нас, Спасибі тобі", "видихайте і з новими силами до нових вершин! Натхнення Вам! А пісня для і про Надю звучала чарівно", "кожна ваша пісня займає окреме місце в моєму серці", - пишуть люди.

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