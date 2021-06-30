Цей випадок він запам'ятав на все життя

Український співак, чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес розповів про найбільший облом у житті

Як повідомляє Politeka.net, співак став героєм шоу "29 питань", в якому відповів телеведучому Славі Дьоміну на різні питання.

"Розкажи про найбільший облом у своєму житті", - запитав ведучий у музиканта.

"Це була школа. Був день народження моєї однокласниці, ми були у неї вдома. Був білий танець, була дискотека. Це був клас восьмий десь. Вона мене запросила на білий танець під пісню «Зимовий сон» Алсу", - розповів Дантес.

За його словами, тоді йому здавалося, що вони зустрічаються. Але на наступний день дівчинка не звертала на нього увагу в школі. Коли артист спробував з'ясувати, в чому причина, вона сказала, що танець був помилкою.

"Пам'ятаю, я стою на сходинках. І я сказав їй: "нічого, ти пошкодуєш про це через 10 років». Сподіваюся, вона зараз шкодує", - додав Дантес.

Також в інтерв'ю Володимир розповів, що іноді ревнує Надю до творчих процесів.

Нагадаємо, що Дорофєєва в топі і без білизни влаштувала танці з молодими красенями.

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