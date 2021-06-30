Украинский певец, муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес рассказал про самый большой облом в жизни
Как сообщает Politeka.net, певец стал героем шоу «29 вопросов», в котором ответил телеведущему Славе Демину на разные вопросы.
«Расскажи о самом большом обломе в своей жизни», - спросил ведущий у музыканта.
«Это была школа. Был день рождения моей одноклассницы, мы были у нее дома. Был белый танец, была дискотека. Это был класс восьмой где-то. Она меня пригласила на белый танец под песню «Зимний сон» Алсу», - рассказал Дантес.
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По его словам, тогда ему казалось, что они встречаются. Но на следующий день девочка не обращала на него внимание в школе. Когда артист попытался выяснить, в чем причина, она сказала, что танец был ошибкой.
«Помню, я стою на ступеньках. И я сказал ей: «Ничего, ты пожалеешь об этом через 10 лет». Надеюсь, она сейчас жалеет», - добавил Дантес.
Также в интервью Владимир рассказал, что иногда ревнует Надю к творческим процессам.
Напомним, что Дорофеева в топе и без белья устроила танцы с молодыми красавчиками.
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