Відома українська співачка Надя Дорофєєва привітала чоловіка Володимира Дантеса зі святом

Як пише Politeka.net, Надя і Володимир офіційно оформили відносини ще в 2015 році. І сьогодні, 28 червня, Дантес святкує 33-річчя. Надя вирішила в Instagram привітати чоловіка, опублікувавши кумедне фото.

"Киця-саме так я називаю тебе всі ці 10 років і ти досі не кинув мене через це)

З Днем Народження Тебе мій дорогий і улюблений Вова @vladimirdantes

Я знаю, що зараз у тебе все тільки починається ..

Вірю в тебе. Завжди люблю", - написала Надя.

Вова відразу прокоментував публікацію Дорофєєвої: "підтверджений

Спасибі, киця. ти ще собі дозволяєш"Володичка".

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Дивно... "киця"? Я не чула ніколи. Я чула тільки Вовчик і улюблений", " Вітаю з днем народження бажаю всього самого найкращого і здоров'я!!!

І в цей прекрасний день я в лікарні", "вітаю, любові , творчих успіхів , креативу і добробуту".

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