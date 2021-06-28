Відома українська співачка Надя Дорофєєва привітала чоловіка Володимира Дантеса зі святом
Як пише Politeka.net, Надя і Володимир офіційно оформили відносини ще в 2015 році. І сьогодні, 28 червня, Дантес святкує 33-річчя. Надя вирішила в Instagram привітати чоловіка, опублікувавши кумедне фото.
"Киця-саме так я називаю тебе всі ці 10 років і ти досі не кинув мене через це)
З Днем Народження Тебе мій дорогий і улюблений Вова @vladimirdantes
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Я знаю, що зараз у тебе все тільки починається ..
Вірю в тебе. Завжди люблю", - написала Надя.
Вова відразу прокоментував публікацію Дорофєєвої: "підтверджений
Спасибі, киця. ти ще собі дозволяєш"Володичка".
Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:
"Дивно... "киця"? Я не чула ніколи. Я чула тільки Вовчик і улюблений", " Вітаю з днем народження бажаю всього самого найкращого і здоров'я!!!
І в цей прекрасний день я в лікарні", "вітаю, любові , творчих успіхів , креативу і добробуту".
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