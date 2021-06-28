Популярная украинская артистка Надя Дорофеева поздравила мужа Владимира Дантеса с праздником
Как пишет Politeka.net, Надя и Владимир официально оформили отношения еще в 2015 году. И сегодня, 28 июня, Дантес празднует 33-летие. Надя решила в Инстаграм поздравить мужа, опубликовав забавное фото.
"Киса - именно так я называю тебя все эти 10 лет и ты до сих пор не бросил меня из-за этого)
С Днём Рождения тебя мой дорогой и любимый Вова @vladimirdantes
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Я знаю, что сейчас у тебя всё только начинается ..
Верю в тебя. Всегда люблю", - написала Надя.
Вова сразу прокомментировал публикацию Дорофеевой: "Подтвержденный
Спасибо, КИСА. ты ещё себе позволяешь "Володичка".
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Странно... "киса"? Я не слышала никогда. Я слышала только Вовчик и любимый", "Поздравляю с днём рождения желаю всего самого наилучшего и здоровья!!!
И в этот прекрасный день я в больнице", "Поздравляю, любви , творческих успехов , креатива и благосостояния".
Напомним, Дорофеева застукала своего мужа-именинника Дантеса в ванной за странным занятием
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