Известный украинский музыкант Владимир Дантес празднует сегодня свой день рождения

Артист долгое время искал себя, а недавно решил возобновить свою музыкальную карьеру и выпустил новые песни. Сегодня Владимир отмечает 33-летие, с чем его весьма оригинально решила поздравить супруга.

Так, Надя Дорофеева решила выложить самые «лучшие» фото Владимира, раз это его праздничный день. Сначала звезда подколола мужчину, опубликовав ролик с тем, как Владимир разбирает вещи в ванной, а затем отшутилась, что «выглядит он на 34», хотя после добавила:

"Влододь, ну какие тебе 33?" - спрашивает Надя в видео.

Не обошлось и без ролика с близким другом Дмитрием Монатиком. Владимир и Дмитрий поиграли в детскую рыбалку, после чего Надя посмеялась, а в подписи подметила, что ей не верится – Дантесу совсем не 33.

«Стойте! Не проходите мимо! Срочно поздравьте с днем рождения этого красавчика!» - написала Надя под кадрами мужа.

Под постом самого Владимира фанаты не удержались от позитивных слов:

«С Днём Рождения Володенька!!! А ты классный 😍❤️😂; назревает новая песня?);Вечно молодой; Вова с днём рождения, будь счастлив, пусть твоя карьера взлетит всё больше и болше🔥❤️; Владимир, с днём рождения! Вы великолепный человек 🎉🎉; Ты особенный, и я желаю тебе всего наилучшего, с днем ​​рождения прекрасная душа ❣️».

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