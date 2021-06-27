Популярна українська співачка Надя Дорофєєва влаштувала танці в компанії молодих людей

Після свого виходу з групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва зайнялася розвитком сольної кар'єри, паралельно ведучи сторінки в соцмережах, повідомляє Politeka.net. Зокрема зірка публікує розважальні відео та фото в Instagram і "TikTok".

Цього разу співачка станцювала в компанії хлопців - блогерів-мільйонників YanGo і Murafa. (Щоб подивитися відео, доскрольте док кінця сторінки)

Співачка красиво рухалася перед камерою без білизни, в короткому топі і джинсах, зробивши дві грайливі кіски на голові. При цьому обидва блогери намагалися повторити рухи за співачкою.

"Хлопці стараються😂 😂 💙", - підписала кадри виконавиця.

Публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів.

"об'єктивно, се**уальніше всіх тут ти ахах😍", " Краща улюблена чекаємо в Кропивницькому цього літа 🥰", "Янчик ще вчиться😂", "Пісня "Почему" подолала позначку в 2 млн. переглядів на You Tobe❤❤", " Надя ви дуже красиві😃 💗", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, на сторінку Наді Дорофєєвої в "TikTok" підписані три мільйони людей, а на Instagram - п'ять мільйонів.

Користувачі Мережі проявляють велику активність на її сторінках, залишаючи сотні коментарів під кожним постом.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва вийшла на сцену в сміливому вбранні.

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