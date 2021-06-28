Відомий український музикант Володимир Дантес святкує сьогодні свій день народження

Артист довгий час шукав себе, а нещодавно вирішив відновити свою музичну кар'єру і випустив нові пісні. Сьогодні Володимир відзначає 33-річчя, з чим його вельми оригінально вирішила привітати дружина.

Так, Надя Дорофєєва вирішила викласти самі "кращі" фото Володимира, раз це його святковий день. Спочатку зірка підколола чоловіка, опублікувавши ролик з тим, як Володимир розбирає речі у ванній, а потім віджартувалася, що "виглядає він на 34", хоча після додала:

"Влододь, ну які тобі 33?"- запитує Надя у відео.

Не обійшлося і без ролика з близьким другом Дмитром Монатіком. Володимир і Дмитро пограли в дитячу риболовлю, після чого Надя посміялася, а в підписі підмітила, що їй не віриться – Дантесу зовсім не 33.

"Стійте! Не проходьте повз! Терміново привітайте з днем народження цього красеня!» - написала Надя під кадрами чоловіка.

Під постом самого Володимира фанати не втрималися від позитивних слів:

"З Днем Народження Володенька!!! А ти класний 😍❤️😂; назріває нова пісня?); Вічно молодий; Вова з днем народження, Будь щасливий, нехай твоя кар'єра злетить все більше і більше☺❤️; Володимир, З днем народження! Ви чудова людина🎉 🎉; ти особливий, і я бажаю тобі всього найкращого, з Днем народження прекрасна душа️️".

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