Известный украинский певец Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, попал в беду на автомобиле

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес стал известным благодаря второй "Фабрике". После этого Наталья Могилевская взялась продюсировать певца, но через некоторое время исполнитель взял творческую паузу и до 2019 года не выпускал новых песен. А сейчас красавчик снялся в нескольких успешных клипах, а также выпустил альбом "Твоя любимая музыка".

Не забывает Дантес и о социальных сетях, где делится самым интересным. В этот раз Владимир решил показать, какая беда приключилась с ним в Киеве.

На видео Владимир едет в машине, когда в столице была гроза и шел сильный ливень.

"Ща как вальнет. Молнии - жесть. Прячемся", - написал Дантес.

На втором видео Владимир уже спрятался и показался сам.

"Я стою в самом безопасном месте", - написал Дантес.

"А я вас предупреждал. Значит стал в самом безопасном месте под деревьями, тут еще столб какой-то электрический. Скрылся от урагана", - рассказал певец.

На следующем стори на улице был сильный ветер и Владимир начал переживать, что деревья не смогут устоять.

"Держитесь деревья", - подписал видео Дантес.

На последнем сторис Владимир уже ехал, когда шел сильный ливень.

"Едут все 2 км в час, так как ничего не видно", - написал Дантес.

"А вот это уже страшно. Очень страшно", - сказал певец.

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