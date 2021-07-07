Поклонники были в восторге

Украинская певица Надя Дорофеева показала, как зажигала на популярном фестивале

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм звезды появились фото и видео с концерта, на котором артистка исполняла свои сольные песни. Как известно, Дорофеева лишь полгода занимается сольной карьерой, но уже успела выпустить первый альбом.

На концерте Надя появилась в пикантном костюме, в котором прекрасно можно было рассмотреть достоинства ее фигуры.

«2 дня чистого кайфа и дофамина. Спасибо каждому, кто был на @atlasweekend», - подписала пост звезда.

Муж Дорофеевой, Владимир Дантес не смог пройти мимо поста.

«Это же не попа, а подарок богов))», - прокомментировал видео музыкант.

Поклонники тоже не оставили Надю без комплиментов.

«Я почувствовала эту невероятную атмосферу даже через экран», «Был пожар», «Dantes вчера отвечал за дождь, а Надежда за огонь», «DOROFEEVA всегда горит», «Лучшее выступление», «Надя с гитарой кайф», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Дорофеева после салона красоты удивила неожиданной прической: "Ну что за...".

Как сообщала Politeka, Дорофеева разбавила компанию Потапа и Позитива: кадры.

Также Politeka писала, что Дорофеева в джинсах с дырками в интересных местах показала, как готовит шоу для поклонников.