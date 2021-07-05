Популярна українська співачка Надя Дорофєєва в рваних джинсах показала, як готується до майбутнього шоу

Зірка поділилася новим постом, в якому показала фрагменти своєї репетиції. Про це пише Politeka.net.

Увечері 5 липня Дорофєєва виступить на фестивалі Atlas Weekend в Києві. Артистка вирішила відкрити завісу таємниці для своїх шанувальників, і поділилася серією фотографій зі своїх репетицій.

"Хлопці, ми на низькому старті!", - написала Надя.

На фото вона відточує свої номери для фестивалю. Репетирувала Дорофєєва в зручному, але стильному одязі. На ній була світло-блакитна укорочена майка, що дозволяла співачка подражнити фанатів своїм підтягнутим животиком, а також модні джинси з двома великими вирізами спереду в "стратегічних місцях".

На фото співачка готувалася до виступу одна і з підтанцьовкою.

Шанувальники Наді тут же відреагували на її публікацію.

"Страшно уявити наскільки крутий виступ буде", "у вас така фігура дивлюся і очей не відірвати!!", "Удачі тобі, ти найкраща", "Надя, ну не можна бути настільки кайфовою", - пишуть люди.

Нагадаємо, Дорофєєва після салону вразила новою зачіскою і незадоволеним обличчям.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в короткому топі і прозорих штанях завелася прямо на сцені.

Також Politeka писала, що Дорофєєва в наряді за 49 тисяч гривень схлеснулася в модній битві з Бейонсе.