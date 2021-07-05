Популярная украинская певица Надя Дорофеева в рваных джинсах показала, как готовится к предстоящему шоу

Звезда поделилась новым постом, в котором показала фрагменты своей репетиции. Об этом пишет Politeka.net.

Вечером 5 июля Дорофеева выступит на фестивале Atlas Weekend в Киеве. Артистка решила приоткрыть завесу тайны для своих поклонников, и поделилась серией фотографий со своих репетиций.

«Ребята, мы на низком старте!», - написала Надя.

На фото она оттачивает свои номера для фестиваля. Репетировала Дорофеева в удобной, но стильной одежде. На ней была светло-голубая укороченная майка, позволявшая певица подразнить фанатов своим подтянутым животиком, а также модные джинсы с двумя большими вырезами спереди в "стратегических местах".

На фото певица готовилась к выступлению одна и с подтанцовкой.

Поклонники Нади тут же отреагировали на ее публикацию.

«Страшно представить насколько крутое выступление будет», «У вас такая фигура смотрю и глаз не оторвать!!», «Удачи тебе, ты лучшая», «Надя, ну нельзя быть настолько кайфовой», - пишут люди.

Напомним, Дорофеева после салона впечатлила новой прической и недовольным лицом.

Как сообщала Politeka, Дорофеева в коротком топе и прозрачных штанах завелась прямо на сцене.

Также Politeka писала, что Дорофеева в наряде за 49 тысяч гривен схлестнулась в модной битве с Бейонсе.